Петербургские зоозащитники поймали нерпенка из Крюкова канала — не с первой попытки

Впервые тюлененок был замечен в минувшую пятницу у Новой Голландии. Около полуночи животное пытались поймать, но нерпенок испугался уплыл. Вечером в субботу стало известно о том, что его все же забрали. «Серый тюлененок из Крюкова канала у нас! Благодарим всех жителей, которые сообщали нам в режиме онлайн местонахождение тюлененка и обстановку в целом, а также спасателей «Кошкиспас» за помощь!» — написали сотрудники фонда.