Петербургские зоозащитники поймали нерпенка из Крюкова канала — не с первой попытки

Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» вместе со спасателями «Кошкиспаса» поймали нерпенка, которого петербуржцы увидели в Крюковом канале. Об этом сообщили в группе организации во «ВКонтакте».
Впервые тюлененок был замечен в минувшую пятницу у Новой Голландии. Около полуночи животное пытались поймать, но нерпенок испугался уплыл. Вечером в субботу стало известно о том, что его все же забрали. «Серый тюлененок из Крюкова канала у нас! Благодарим всех жителей, которые сообщали нам в режиме онлайн местонахождение тюлененка и обстановку в целом, а также спасателей «Кошкиспас» за помощь!» — написали сотрудники фонда.
В «Фонде» также сообщили, что тюлененок «обессилен совсем». Интернет-пользователи уже прозвали малыша Капитаном Крюком из Крюкова канала. «Крюк. Капитан Крюк из Крюкова канала. Тысячу селедок мне в пузо», — отметил подписчик группы. Однако сотрудники организации уточнили, что это самка.
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