Выходные в Петербурге начнутся с ливней и гроз

Как предупреждает Главное управление МЧС России по Петербургу, ссылаясь на прогноз синоптиков, 15 мая в городе местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы.

Во время ударов молнии советуют не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Также не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя,

«Уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска», — советуют в МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 15 мая, в ночное время суток ожидается от 11 до 13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+23.

В воскресенье, 16 мая, преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20. В понедельник, 17 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. В ночное время суток +9…+11 градусов, днем +22…+24.