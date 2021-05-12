Погода в Петербурге побила температурный рекорд 58-летней давности. Но будет еще жарче

К двум часам дня 12 мая метеорологи зафиксировали температуру 26,7 градуса. Таким образом был побит температурный рекорд 58-летней давности. «Но прогрев воздуха продолжается, и окончательный максимум будет понятен позднее. 26,6 градуса в этот день было в 1963 году», — приводит «Фонтанка» слова главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в 15:30 в Петербурге +27,2 градуса. Ветер южный 3-8 метров в секунду, влажность 23%. Завтра, 13 мая, без осадков, воздух прогреется до +22…+24 градусов.

В пятницу, 14 мая, ночью и утром местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +19…+21. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться. В субботу, 15 мая, небольшие, местами умеренные дожди. В ночное время суток +11…+13, днем +18…+20. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.