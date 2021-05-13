Вакансия мечты: Ботанический сад ищет волонтеров для спасения сакуры от селфи

«Уважаемые волонтеры! Мы снова взываем к вашей помощи! В парке цветет сакура и что бы сохранить ее цветение на более долгий срок, нужны помощники. Что надо делать? Все просто! Надо гулять среди сакур и делать замечания нарушающим правила посетителям. Жилетками обеспечим», — говорится в сообщении ботсада. Волонтеры должны будут работать в две смены — с 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 18:00.

В комментарии под постом петербуржцы предложили свои варианты спасения цветущей сакуры. Помимо волонтеров, этим могут заниматься полицейские: «Полицейских гораздо больше ,чем цветущих сакур в Санкт Петербурге. Можно у каждой сакуры поставить полицейского». Также горожане предлагают разместить «приветливые таблички с рисунками, что это территория института и что вам важен каждый кустик».

В саду Дружбы на Литейном проспекте расцвела сакура. Цветение сакуры — процесс недолговременный. Когда цветок полностью раскрывается, он остается таким около недели — все зависит от погоды и температуры. Чем холоднее, тем дольше можно наблюдать за цветением сакуры, а сильные ветра и дождь могут значительно сократить время существования соцветий (поэтому лучше успеть увидеть своими глазами!).