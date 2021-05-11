Фоторепортаж: в саду Дружбы на Литейном проспекте расцвела сакура 🌸

Сад между домами №15 и 17 был открыт в мае 2003 года в честь празднования трехсотлетия города как подарок от Шанхая, на его территории расположена «Стена девяти драконом», «Пагода дружбы», каменный мостик над небольшим искусственным водоемом с сооруженным при нем фонтаном и сакура, которая ежегодно радует горожан своим цветением.