Фоторепортаж: в саду Дружбы на Литейном проспекте расцвела сакура 🌸

В саду Дружбы на Литейном проспекте расцвела сакура. Собрали самые цветущие снимки — посмотрите прямо сейчас!
Цветение сакуры — процесс недолговременный. Когда цветок полностью раскрывается, он остается таким около недели — все зависит от погоды и температуры. Чем холоднее, тем дольше можно наблюдать за цветением сакуры, а сильные ветра и дождь могут значительно сократить время существования соцветий (поэтому лучше успеть увидеть своими глазами!).
Сад между домами №15 и 17 был открыт в мае 2003 года в честь празднования трехсотлетия города как подарок от Шанхая, на его территории расположена «Стена девяти драконом», «Пагода дружбы», каменный мостик над небольшим искусственным водоемом с сооруженным при нем фонтаном и сакура, которая ежегодно радует горожан своим цветением.
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