За время пандемии число курьеров в Петербурге выросло более чем в 10 раз

С момента начала пандемии коронавируса число курьеров в Петербурге выросло более чем в 10 раз. К работе привлекли десятки тысяч человек.
-
Myskina6 / Shutterstock.com
Дмитрий Чернейко
Председатель Комитета по труду и занятости Петербурга, цитата по «Петербургскому дневнику»:
На рынке труда и услуг появились новые форматы работы, связанные с курьерами. Многие из них сохранятся и по завершении пандемии. Потребитель и производитель почувствовали, что формат, когда не надо выходить из дома, очень удобен. Поэтому не стоит ждать одномоментного проседания этого рынка.
В будущем количество курьеров может немного снизиться, но затем произойдет стабилизация на очень высоком уровне по сравнению со временем до пандемии. Пока не будут найдены новые формы доставки товаров и еды к потребителю, например, доставка дронами или иные новые формы, курьеры будут востребованы. Ближайшие лет десять актуальность курьеров не исчезнет.
Напомним, ранее стало известно, что индустрия гостеприимства показала самый высокий прирост числа вакансий на рынке труда Петербурга. Наибольшее количество вакансий связано с сферой ресторанно-гостиничного бизнеса — ищут официантов, хостес, поваров и работников кухни
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.