За время пандемии число курьеров в Петербурге выросло более чем в 10 раз

Председатель Комитета по труду и занятости Петербурга, цитата по «Петербургскому дневнику»:

На рынке труда и услуг появились новые форматы работы, связанные с курьерами. Многие из них сохранятся и по завершении пандемии. Потребитель и производитель почувствовали, что формат, когда не надо выходить из дома, очень удобен. Поэтому не стоит ждать одномоментного проседания этого рынка.

В будущем количество курьеров может немного снизиться, но затем произойдет стабилизация на очень высоком уровне по сравнению со временем до пандемии. Пока не будут найдены новые формы доставки товаров и еды к потребителю, например, доставка дронами или иные новые формы, курьеры будут востребованы. Ближайшие лет десять актуальность курьеров не исчезнет.