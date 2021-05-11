Стало известно, какие профессии в Петербурге — самые востребованные

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование hh.ru, только за апрель прирост числа вакансий на рынке труда Петербурга в индустрии гостеприимства составил 19% по сравнению с мартом. В основном ищут работников в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса — официантов, хостес, поваров и работников кухни. На втором месте по востребованности домашние работники, здесь прирост составил 16% — востребованы повара, горничные, няни, персональные водители, репетиторы, садовники и сиделки.

Также в Петербурге ищут рабочий персонал — грузчиков, комплектовщиков, разнорабочих, слесарей и механиков. Меньше всего в городе нуждаются в работников сферы «Госсслужба», «Наука и образование», «Страхование».

Уровень конкуренции за рабочие места в Петербурге продолжает снижаться. Сейчас он составляет 5,8 резюме на вакансию, при этом топ-менеджеры и госслужащие стали искать работу активней — по 12 и 11 резюме на вакансию соответственно. Предлагаемая работодателями зарплата для специалистов в апреле снизилась до 55,5 тысяч рублей, оставаясь при этом выше средней по стране на 15%. Сами петербуржцы увеличили зарплатные ожидания почти на 1 тысячу рублей — до 53 тысяч в месяц. Это выше запросов других россиян на 7%.