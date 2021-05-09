Посмотрите, как «Лахта Центр» украсила георгиевская ленточка перед Днем Победы

В ночь на 9 мая башня «Лахта Центр» окрасилась в цвета георгиевской ленты. Видео опубликовали в Instagram «Лахта Центра».
«Георгиевская лента высотой 462 метра зажглась вокруг самого высокого в России и Европе небоскреба в ночь на 9 мая», — говорится в посте. При этом в комментариях некоторые пользователи сети расстроились из-за того, что их заранее не предупредили о том, что будут показывать такую голограмму.
Напомним, на Дворцовой площади прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в параде приняли участие более 4,8 тысяч военнослужащих и 150 единиц боевой техники, включая самолеты и вертолеты.
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