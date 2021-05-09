Посмотрите, как «Лахта Центр» украсила георгиевская ленточка перед Днем Победы

«Георгиевская лента высотой 462 метра зажглась вокруг самого высокого в России и Европе небоскреба в ночь на 9 мая», — говорится в посте. При этом в комментариях некоторые пользователи сети расстроились из-за того, что их заранее не предупредили о том, что будут показывать такую голограмму.