В Петербурге завершился парад Победы. Вот как это было

На Дворцовой площади прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, как это было.
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Фото: Shutterstock
В этом году в параде приняли участие более 4,8 тысяч военнослужащих и 150 единиц боевой техники, включая самолеты и вертолеты. Были задействованы тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, а также вертолеты Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», из самолетов — Ан26, Ан-12 и Ту-134, а также истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ.
Также на параде были представлены танк Т-34-85, автомобили «Тайфун», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, БМП-3 и танки Т-72Б-3.
В 14:00 на Мытнинской набережной начнется патриотическая акция «Бессмертная флотилия», а еще через час стартует традиционная акция «Бессмертный полк» — она будет проходить онлайн. Празднование закончится в 22:00 салютом у стен Петропавловской крепости.
Добавим, что у всех на входе проверяют документы об отсутствии коронавируса и наличие защитных масок и перчаток, а также измеряют температуру. Однако, по наблюдениям «Фонтанки», некоторые зрители не соблюдали социальную дистанцию и стояли без масок.
Напомним, Парад Победы, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прошел 24 июня. В этот же день было предложено провести офлайн-шествие «Бессмертного полка» — однако он так и не состоялся из-за сложной эпидемической ситуации в стране. Акция прошла 9 мая в виртуальном формате. Шествие транслировалось по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках. Очное шествие перенесли на 2021 год. Как пообещал президент России Владимир Путин, акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
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