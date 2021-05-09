В Петербурге завершился парад Победы. Вот как это было

В этом году в параде приняли участие более 4,8 тысяч военнослужащих и 150 единиц боевой техники, включая самолеты и вертолеты. Были задействованы тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, а также вертолеты Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», из самолетов — Ан26, Ан-12 и Ту-134, а также истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ.

Также на параде были представлены танк Т-34-85, автомобили «Тайфун», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, БМП-3 и танки Т-72Б-3.

В 14:00 на Мытнинской набережной начнется патриотическая акция «Бессмертная флотилия», а еще через час стартует традиционная акция «Бессмертный полк» — она будет проходить онлайн. Празднование закончится в 22:00 салютом у стен Петропавловской крепости.