Как пишет «Бумага» со ссылкой на прогноз ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, комфортная, преимущественно сухая и теплая погода вернется в Петербург во второй декаде мая. Днем 4, 5 и 6 мая ожидают до 9 градусов тепла, в эти дни в городе также пройдет мокрый снег.т

К 9 мая немного потеплеет — днем до 11-13 градусов выше нуля, пройдут кратковременные дожди. В понедельник, 10 мая, воздух прогреется до 15-17 градусов тепла, также прогнозируют дожди.

Начиная с 11 мая температура воздуха составит около 20 градусов тепла и выше, всего на неделе ожидается как минимум три теплых дня. В конце недели прогнозируется небольшое похолодание, температура воздуха опустится до +10 градусов, пройдут кратковременные дожди.

По данным портала Gismeteo, самыми теплыми днями последнего месяца календарной весны станут 11, 12, 13 и 14 мая — +15, +18, +20, +21 и +17 градусов соответственно. В целом до конца месяца в Петербурге ожидают в среднем +10…+15 градусов и облачную погоду.