Пик активности эта-Акварид, или «Майских Акварид», пройдет с 5 по 7 мая и, по прогнозам Международной Метеорной Организации, ожидается до 50 метеоров в час. Источником метеорного потока является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Ее наблюдали в 1986 году, в следующий раз космическое тело появится на небе Земли через 75 лет — в 2061 году.

По данным Петербургского планетария, максимум потока в небе над городом придется на четверг, 6 мая. Наблюдать лучше всего в предрассветные часы, с 02:00 до 04:00 по московскому времени.

Как рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» астроном Кирилл Масленников, поток Эта-Акварид станет еще более масштабным событием, чем прошедший в апреле метеорный поток Лириды. Метеоры Майских Акварид яркие и оставляющие длинные следы, а их скорость в три раза быстрее. Однако за наблюдением лучше отправляться подальше от городских огней — смотреть на падающие звезды эксперт советует за пределами Петербурга.