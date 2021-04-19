Над Петербургом пройдет звездопад Лириды. Можно увидеть до 18 метеоров в час!

Весенними апрельскими ночами активизируется метеорный поток Лириды. Пик придется в ночь с 21 на 22 апреля — тогда в небе, в том числе над Петербургом, можно будет увидеть до 18 метеоров в час!
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Здесь и далее фото: Московский планетарий
Сквозь шлейф пыли, который за века образовал хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер, Земля проходит каждый год в конце апреля. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 километров со скоростью около 49 километров в час и красиво сгорают. Эти вспышки света можно увидеть, как метеоры.
Комета C/1861 G1 Тэтчера прародительница Лирид — это один из старейших наблюдаемых (уже более 2 500 лет назад!) и ежегодно действующих метеорных потоков. Комета была обнаружена 5 апреля 1861 года. Она делает один виток вокруг Солнца за 415 лет и в последний раз приближалась к светилу 3 июня 1861 года. В следующий раз она окажется в точке перигелия лишь в 2276 году.
Как рассказали в Московском планетарии, Лириды лучше всего видны в средних северных широтах, когда их радиант находится наиболее высоко в небе. Радиант Лирид достигает полезной высоты над горизонтом после 22:30 по местному времени и виден всю ночь. Вылетают метеоры из радианта, который на самом деле представляет собой оптическую иллюзию. Метеоры движутся по параллельным траекториям, но их полет выглядит так, как будто они возникают из одной точки, точно так же, как параллельные дороги кажутся сходящимися в одной точке за горизонтом.
В этом году условия для наблюдения Лирид не совсем благоприятные — Луна близка к полнолунию, которое произойдет 27 апреля, и уходит под горизонт после 4 утра. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид на рассвете. Особую активность они окажут в течение трех ночей — 21, 22 и 23 апреля. Тогда можно будет увидеть до 18 метеоров в час.
Для наблюдения метеоров Лирид не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным глазом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки.
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