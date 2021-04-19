Над Петербургом пройдет звездопад Лириды. Можно увидеть до 18 метеоров в час!

Как рассказали в Московском планетарии, Лириды лучше всего видны в средних северных широтах, когда их радиант находится наиболее высоко в небе. Радиант Лирид достигает полезной высоты над горизонтом после 22:30 по местному времени и виден всю ночь. Вылетают метеоры из радианта, который на самом деле представляет собой оптическую иллюзию. Метеоры движутся по параллельным траекториям, но их полет выглядит так, как будто они возникают из одной точки, точно так же, как параллельные дороги кажутся сходящимися в одной точке за горизонтом.

В этом году условия для наблюдения Лирид не совсем благоприятные — Луна близка к полнолунию, которое произойдет 27 апреля, и уходит под горизонт после 4 утра. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид на рассвете. Особую активность они окажут в течение трех ночей — 21, 22 и 23 апреля. Тогда можно будет увидеть до 18 метеоров в час.

Для наблюдения метеоров Лирид не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным глазом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки.