Парки, скверы и сады закрыли в Петербурге из-за сильного ветра

«По прогнозу синоптиков в Петербурге ожидается сильный ветер, порывы могут достигать 17 м/c. В связи с этим, для обеспечения безопасности горожан в Комитете по благоустройству принято решение закрыть парки, сады и скверы», — написали в комитете.

Сейчас недоступны для прогулок Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Закрыли и скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22.

В комитете также напомнили о том, что жителям и гостям города следует быть внимательными и осторожными, а также не парковать машины под деревьями.