Парки, скверы и сады закрыли в Петербурге из-за сильного ветра

Сегодня, 3 мая, из-за сильного ветра пришлось закрыть парки, скверы и сады Петербурга. Об этом сообщил комитет по благоустройству города.
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Фото: Shutterstock
«По прогнозу синоптиков в Петербурге ожидается сильный ветер, порывы могут достигать 17 м/c. В связи с этим, для обеспечения безопасности горожан в Комитете по благоустройству принято решение закрыть парки, сады и скверы», — написали в комитете.
Сейчас недоступны для прогулок Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Закрыли и скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22.
В комитете также напомнили о том, что жителям и гостям города следует быть внимательными и осторожными, а также не парковать машины под деревьями.
Напомним, сегодня синоптики обещали усиление ветра до 17 м/с. В городе пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а также ожидается облачная погода.
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