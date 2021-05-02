В центральных регионах России ожидаются аномальные ливни с грозами. В Петербурге — усиление ветра

«Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — отметил он. По словам синоптика, с высокой вероятностью в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области пройдут грозы.

В столице России наиболее сложные метеоусловия ожидаются завтра, 3 мая, в период с полуночи до девяти часов утра.

В Москве — до 22 мм осадков, или 44% от месячной нормы. Днем ветер будет дуть со скоростью 12–17 м/c, а западнее региона, в Смоленской и Брянской областях, — до 15–20 м/с.



В Петербурге синоптики обещают усиление ветра до 17 м/с. В понедельник, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе будут дожди, местами с мокрым снегом, а также облачная погода. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем ожидается до +7. Атмосферное давление будет понижаться.