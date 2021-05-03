Фоторепортаж: посмотрите, как прошло шоу дронов в Петербурге

Несмотря на эффектное представление, зрители остались недовольными организацией шоу. Как они рассказывают в социальных сетях, шоу дронов началось позднее заявленного времени и продлилось недолго. Как писали СМИ, шоу дронов должно было стартовать в 22:30, но началось в 22:19 и закончилось практически через 10 минут.

«Вчера съездили на шоу дронов, это было разочарование года! Редко я пишу что-то такое негативное, но мы ехали через весь город, собрали все пробки чтобы посмотреть шоу, которое мало того что началось раньше заявленного времени, так ещё и продлилось всего 3 минуты. Было красиво, но того вообще не стоило», — пишут интернет-пользователи.

Как объяснили организаторы шоу, проведение флешмоба было анонсировано с 21:00 до 23:00. На официальных порталах Visit-petersburg и партнере было указано время трансляции — 22:00.Представители комитета по туризму отметили, что «плавающее» время проведения мероприятия было связано с непредсказуемой погодой: если бы она ухудшилась, фестиваль отменили бы.