Работы по ремонту моста включали в себя замену асфальтобетонного покрытия проезжей части, ремонт закрытого деформационного шва, локальный ремонт ортотропной плиты разводного пролета и железобетонной плиты стационарных пролетов, ремонт технологических люков проезжей части. Особое внимание необходимо было уделить разводному пролету — на всех производственных этапах проводились работы по регулировке неуравновешенности разводного пролета как во время снятия старого покрытия, так и во время устройства нового слоя асфальта.

Провести ремонт удалось на неделю раньше — подрядчик обновил асфальт к 30 апреля, хотя проектом предполагалось выполнить работы лишь к 7 мая. Этому способствовала круглосуточная работа на переправе и отсутствие заявок на ее разводку. Таким образом, за 20 дней подрядчик заменил дорожное покрытие на площади 11 300 квадратных метров.

«Следует отметить, что подрядчик с опережением успел заменить асфальт и на другом объекте — 2-м Садовом мосту. Вместо запланированных 5 дней асфальт заменили за 4 дня. Дорожная разметка на объектах будет нанесена в период с 4 по 7 мая. К праздникам центр города полностью свободен от ремонтных работ на переправах», — добавляют в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.