Литейный мост через Неву отремонтируют к Евро-2020

К проведению Петербургского международного экономического форума и Евро-2020 в городе необходимо отремонтировать несколько важных магистралей. «Самый серьезный вызов для всех дорожных служб» — предстоящий ремонт Литейного моста. Также в планах властей провести работы на Песочной, Ушаковской набережных и набережной Черной речки.

«В этом году в Петербурге состоится большое количество общественно-массовых мероприятий, самыми важными из которых станет чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд, а также Петербургский международный экономический форум. Конечно, во время проведения этих мероприятий мы не сможем вести ремонтные работы дорожной сети в центре города, поэтому часть работ будет традиционно сдвинута на весенний период», — приводит «Петербургский дневник» слова генерального директора Центра транспортного планирования Петербурга Рубена Тертеряна.