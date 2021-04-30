Действующие ограничения по коронавирусу в Петербурге продлили до конца мая

До конца мая в Петербурге сохраняется запрет на массовые мероприятия, доступ посетителей в ночные кабаре и клубы. Любые досуговые и торжественные мероприятия с очным присутствием петербуржцев могут проводиться только в исключительных случаях или по поручению губернатора. Горожанам старше 65 лет все еще рекомендовано носить перчатки в общественных местах. Индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют розничную торговлю, советуют обеспечить наличие в продаже средств индивидуальной защиты, в том числе для рук.

При этом новая редакция постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» позволяет заполнять трибуны на спортивных мероприятиях до 75% при максимальном присутствии 25 тысяч человек.

«Ранее введенные по 15 мая ограничения продлеваются по 30 мая. Соответствующие изменения в постановление Правительства Санкт‑Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов. Также количество зрителей, одновременно присутствующих на спортивных и физкультурных мероприятиях, может составлять не более 75% наполняемости места проведения, но не более 25 000 человек, если иное не предусмотрено Управлением Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу», — говорится в сообщении Смольного.