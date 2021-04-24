В субботу Петергоф открывает летний сезон, посвященный 300-летию его фонтанной системы и вольеров

«24 апреля в 10:00 в Петергофе откроется долгожданный летний сезон, в этом году он пройдет под знаком двух больших юбилеев: 300-летия водоподводящей системы фонтанов Петергофа и 300-летия петергофских вольеров», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Более 150 фонтанов и каскадов, в том числе фонтаны-шутихи, находятся в Нижнем парке. При этом два из них, «Солнце» и «Тритон» в настоящий момент реставрируются и заработают летом этого года.

Водоподводящая система Петергофа, созданная искусственным путем для питания фонтанов и города Петродворца водой, служит с 1721 года по сегодняшний день.