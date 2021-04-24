В субботу Петергоф открывает летний сезон, посвященный 300-летию его фонтанной системы и вольеров

В эту субботу, 24 апреля, состоялось открытие летнего сезона в Петергофе, который в этом году посвящен трехсотлетним юбилеям его фонтанной системы и вольеров. С этого дня «Самсон» и другие знаменитые фонтаны заработают в полную силу.
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Фото: Shutterstock
«24 апреля в 10:00 в Петергофе откроется долгожданный летний сезон, в этом году он пройдет под знаком двух больших юбилеев: 300-летия водоподводящей системы фонтанов Петергофа и 300-летия петергофских вольеров», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Более 150 фонтанов и каскадов, в том числе фонтаны-шутихи, находятся в Нижнем парке. При этом два из них, «Солнце» и «Тритон» в настоящий момент реставрируются и заработают летом этого года.
Водоподводящая система Петергофа, созданная искусственным путем для питания фонтанов и города Петродворца водой, служит с 1721 года по сегодняшний день.
Напомним, из-за пандемии сезон фонтанов в Петербурге в 2020 году начался на два месяца позже, а торжественные церемонии были отменены. Исключением стало празднование 315-летия основания Петергофа — 12 сентября музей-заповедник отметил его фейерверком и пуском фонтанов, который впервые состоялся при зрителях. Позже в городе продлили сезон фонтанов из-за теплой погоды.
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