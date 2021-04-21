Автозаки, заборы и водометы с надписью «ОМОН». Как выглядит Петербург в преддверии акции в поддержку Навального

В минувшее воскресенье сторонники российского политика Алексея Навального митинги в его поддержку. Акции пройдут 21 апреля. Еще вечером 20 апреля на северо-западе города заметили колонну тяжелой техники в сопровождении полицейских машин — в том числе водометы с надписью «ОМОН». Сегодня днем в центр подъехали автозаки, вдоль Невского проспекта заготовлены заборы. Дворцовая площадь оцеплена, людей пускают только по краю. Показываем, как Петербург выглядит в преддверии акции в поддержку Навального.
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Вечером 20 апреля
Поздним вечером 20 апреля на северо-западе Петербурга была замечена колонна тяжелой техники — по улице Савушкина в сторону центра проехали синие водометы с надписью «ОМОН». Безопасность передвижения обеспечивали машины ГУ МВД по Петербургу. Как пишет «Фонтанка», синие грузовики — это водометные автомобили с установкой RCU 6000–1RU на шасси «Мерседес-Бенц».
Утром 21 апреля Дворцовая площадь была оцеплена — как пишет «Протестный Петербург», людей пускают только по краю. Днем вдоль Невского проспекта были выставлены секции ограждений. Главная транспортная магистраль города огорожена заборами у станции метро «Площадь Восстания» и на участке от улицы Восстания до Пушкинской. У Московского вокзала дежурят два автозака, сотрудники ОМОНа и Росгвардии. У каждой примыкающей к Невскому улицы приготовлены сложенные пачками секции ограждений.
Напомним, в минувшее воскресенье сторонники российского политика Алексея Навального митинги в его поддержку. Акции пройдут 21 апреля. Ранее они планировали дождаться сбора 500 тысяч подписей через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшающегося самочувствия оппозиционера. Студентам ГУАП пригрозили отчислением за участие в акции. 31 марта Навальный, осужденный по делу «Ив Роше», объявил голодовку. Он находится в колонии во Владимирской области — несмотря на жалобы на боль в спине и ноге, к нему не допускают врача.
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