Автозаки, заборы и водометы с надписью «ОМОН». Как выглядит Петербург в преддверии акции в поддержку Навального

Напомним, в минувшее воскресенье сторонники российского политика Алексея Навального митинги в его поддержку. Акции пройдут 21 апреля. Ранее они планировали дождаться сбора 500 тысяч подписей через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшающегося самочувствия оппозиционера. Студентам ГУАП пригрозили отчислением за участие в акции. 31 марта Навальный, осужденный по делу «Ив Роше», объявил голодовку. Он находится в колонии во Владимирской области — несмотря на жалобы на боль в спине и ноге, к нему не допускают врача.