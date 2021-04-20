В октябре 2019 года у Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Лечиться он изначально отказывался. «Я говорю: "Нет, не хочу делать химию, потому что ну это бред, может, как-то по-другому, может, я излечусь, я здоровый... Ну, тогда я и лечиться не буду".», — признался Тиньков.

Убедить его начать лечение смогла жена. «Быстро лечиться, все будет ок, ты еще не видел внуков, ты еще не поженил своих детей, ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться», — вспомнил Тиньков слова своей супруги.

«Берлинский счет у меня был весь 120 тысяч евро, я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями... В Лондоне пересадка стоит около 100 000 фунтов, здесь в два раза дороже, чем в Берлине, все. В Германии это бесплатно для жителей Германии», — рассказал Тиньков.

Напомним, в октябре 2019 года у основателя и главы совета директоров «Тинькофф банк» Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Все это время он боролся с болезнью и сопутствующей проблемой — он переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Также из-за химиотерапии Тиньков потерял волосы. Поддерживали бизнесмена друзья и подписчики.