Власти Петербурга отказались от создания водного такси из-за его нерентабельности

«Этот вопрос встает на протяжении целого ряда лет. Я не думаю, что сейчас, в условиях сложной ситуации с бюджетными доходами, город сможет позволить себе субсидирование водных перевозок. Мы перешли от реализации проекта водного такси к городским причалам, когда город предоставляет общедоступную инфраструктуру для причаливаний», — приводит ТАСС слова директора Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская.

Петербург уже имеет опыт запуска аквабусов — субсидированных перевозок с помощью водного транспорта. Проект завершился в 2015 году, когда все четыре судоходные компании, которые осуществляли перевозку, отказались участвовать в нем.

«К сожалению проект не вышел на запланированные результаты, и они оказались печальными не только для бюджета города, но и для судоходных компаний, которые принимали в нем участие. Они обанкротились и прекратили свою деятельность. Тем более, не секрет, что наибольшее число пассажиров водного такси составляли туристы нашего города», — добавила Бахмутская.

Напомним, еще в 2019 году власти Петербурга планировали на регулярной основе вернуть в город аквабусы. Они должны были курсировать по пассажирскому маршруту «Центральная линия» от Арсенальной набережной, а стоимость тарифа составляла бы чуть выше, чем в наземном транспорте. В 2004 году в Петербурге уже курсировали «речные автобусы» — суда ходили ежедневно по расписанию с остановками в живописных местах города. Но в 2012 году система была признана убыточной — к 2014 году все линии были упразднены.