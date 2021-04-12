Здание Конюшенного ведомства планируют передать инвесторам по программе «Аренда памятника за 1 рубль»

Здание Конюшенного ведомства в Петербурге планируют передать инвесторам в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль». Оно подходит под критерии программы в силу своего плачевного состояния — в нее включают неиспользуемые аварийные объекты культурного наследия нежилого назначения.
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Здесь и далее фото: citywalls.ru
Как пишет «Деловой Петербург», схема вовлечения Конюшенного ведомства в инвестоборот окончательно не утверждена. Одним из недостатков включения здания в программу «Аренда памятника за 1 рубль» в Смольном называют жесткие сроки проведения работ — 7 лет, включая два года на подготовку проектной документации. Учитывая состояние Конюшенного ведомства, времени может быть недостаточно. В случае несоблюдения сроков договор с инвестором должен быть расторгнут, а его затраты не будут компенсированы.
В числе рисков в Смольном также называют возможное появление на аукционе «случайных» игроков и возможность в будущем оформить право собственности на памятник. Положительная для властей Петербурга сторона договора такой аренды в контроле за функцией объекта — его можно прописать в условиях, не допустив исключительно коммерческие функции, такие как апартаменты.
Напомним, Смольный видит здание Конюшенного ведомства в качестве театрально-музейного комплекса. По словам вице-губернатора Петербурга по вопросам культуры и спорта Бориса Пиотровского, это очень большой и сложный объект, однако концепция развития городской культуры, которая есть у Смольного, включает в себя также реставрацию здания и его приспособление под современное использование.
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Конный резерв Ленинградской окружной милиции (бывшая церковь конюшенного ведомства) Открытка 1929 года
Здание Конюшенного ведомства на Конюшенной площади в Петербурге было возведено в 1720-1723 годах по проекту архитектора Николая Федоровича Гербеля в стиле классицизм. В 1810 году оно было перестроено по проекту архитектора Луиджи Руска, а в 1817-1823 перестроено по проекту архитектора Василия Петровича Стасова. Реставрация здания была проведена в 1948-1951-х годах.
Главный фасад здания обращен к Конюшенной пллощади Центральный объем симметричного здания — церковь Конюшенного ведомства, она соединена двухэтажными крыльями с боковыми павильонами с лоджиями. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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