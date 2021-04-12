Здание Конюшенного ведомства планируют передать инвесторам по программе «Аренда памятника за 1 рубль»

Как пишет «Деловой Петербург», схема вовлечения Конюшенного ведомства в инвестоборот окончательно не утверждена. Одним из недостатков включения здания в программу «Аренда памятника за 1 рубль» в Смольном называют жесткие сроки проведения работ — 7 лет, включая два года на подготовку проектной документации. Учитывая состояние Конюшенного ведомства, времени может быть недостаточно. В случае несоблюдения сроков договор с инвестором должен быть расторгнут, а его затраты не будут компенсированы.

В числе рисков в Смольном также называют возможное появление на аукционе «случайных» игроков и возможность в будущем оформить право собственности на памятник. Положительная для властей Петербурга сторона договора такой аренды в контроле за функцией объекта — его можно прописать в условиях, не допустив исключительно коммерческие функции, такие как апартаменты.

Напомним, Смольный видит здание Конюшенного ведомства в качестве театрально-музейного комплекса. По словам вице-губернатора Петербурга по вопросам культуры и спорта Бориса Пиотровского, это очень большой и сложный объект, однако концепция развития городской культуры, которая есть у Смольного, включает в себя также реставрацию здания и его приспособление под современное использование.