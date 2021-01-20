«Мы хотели бы видеть там театрально-музейный комплекс»: Борис Пиотровский — о здании Конюшенного ведомства

По словам Пиотровского, здание Конюшенного ведомства на Конюшенной площади в Петербурге — очень большой и сложный объект. Однако концепция развития городской культуры, которая есть у Смольного, включает в себя также реставрацию здания и его приспособление под современное использование. «Мы хотели бы видеть там театрально-музейный комплекс, что логично для этого места», — добавил он.

Здание Конюшенного ведомства на Конюшенной площади в Петербурге было возведено в 1720-1723 годах по проекту архитектора Николая Федоровича Гербеля в стиле классицизм. В 1810 году оно было перестроено по проекту архитектора Луиджи Руска, а в 1817-1823 перестроено по проекту архитектора Василия Петровича Стасова. Реставрация здания была проведена в 1948-1951-х годах.

Главный фасад здания обращен к Конюшенной пллощади Центральный объем симметричного здания — церковь Конюшенного ведомства, она соединена двухэтажными крыльями с боковыми павильонами с лоджиями. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Здание Конюшенного ведомства было передано Государственному музею истории Санкт-Петербурга. В начале ноября 2017 года бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в Конюшенном ведомстве город проводит противоаварийную работу, которая включает в себя и ремонт кровли. Эти меры не дадут зданию разрушаться дальше. Однако спустя месяц у Конюшенного ведомства обвалилась крыша.

Летом 2019 года в Конюшенном ведомстве открылась выставка концепций его реорганизации: пять стендов с кадрами и схемами, разработанные компаниями «Старт Девелопмент», «Тандем Истейт», «Группа Ярд», Центром выставочных и музейных проектов и Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. «Собака.ru» публикует все концепции и рассказывает, каким, возможно, вскоре станет давно заброшенное пространство в самом центре города.