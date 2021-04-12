Арт-группа «Явь» создала стрит-арт «Сбудется» в честь 60-летия полета Гагарина в космос. Его уничтожили спустя два часа

Напомним, в конце января у петербургской арт-группы «Явь» кончилось «Терпение». В работе художники отразили события последних дней — в частности, арест российского политика Алексея Навального. Но, по признанию участников арт-группы, они стали лишь поводом — их «терпение истощалось медленно, год за годом».

С еще одним стрит-артом борется администрация Центрального района — она через суд требует закрасить изображение Хармса на фасаде дома по улице Маяковского. Эту ситуацию, а также историю знаменитого рисунка «Собака.ru» обсудила с создателем портрета художником Пашей Кас и депутатом Законодательного собрания Денисом Четырбоком, а также записала мнение директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.