Арт-группа «Явь» создала стрит-арт «Сбудется» в честь 60-летия полета Гагарина в космос. Его уничтожили спустя два часа

Утром 12 апреля петербургская арт-группа «Явь» создала новый стрит-арт «Сбудется». Изображение на фасаде дома №15 по Свечному переулку появилось в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Спустя два часа после создания работы она была уничтожена коммунальщиками. «Это наш новый антирекорд», — признаются художники.
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в Смоленской области. 12 апреля 1961 года он стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. Спустя всего семь лет, 27 марта 1968 года, космонавт-дебютант погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете, вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Тело Гагарина было кремировано.
Напомним, в конце января у петербургской арт-группы «Явь» кончилось «Терпение». В работе художники отразили события последних дней — в частности, арест российского политика Алексея Навального. Но, по признанию участников арт-группы, они стали лишь поводом — их «терпение истощалось медленно, год за годом».
С еще одним стрит-артом борется администрация Центрального района — она через суд требует закрасить изображение Хармса на фасаде дома по улице Маяковского. Эту ситуацию, а также историю знаменитого рисунка «Собака.ru» обсудила с создателем портрета художником Пашей Кас и депутатом Законодательного собрания Денисом Четырбоком, а также записала мнение директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
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