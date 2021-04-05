В 2016 году на фасаде дома №11 по улице Маяковского появился портрет Даниила Хармса. Не без поддержки собственников многоквартирного дома — они дали разрешение на размещение работы художников Паши Каса и Павла Мокича. Однако в год 80-летия ареста Хармса его изображение может исчезнуть. Администрация Центрального района через суд требует закрасить стрит-арт.
«Дзержинский районный суд Петербурга принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по иску Администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11». Истец просит суд обязать ответчика привести общее имущество собственников помещений МКД в надлежащее состояние, а именно устранить несанкционированные надписи и рисунки (граффити с Даниилом Хармсом) с лицевого фасада дома по улице Маяковского, 11А», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга. Заседание должно состоятся 28 апреля.
Жители дома и петербуржцы, неравнодушные к судьбе стрит-арта, требуют сохранить и узаконить Хармса в Петербурге. На сайте Change.org запущен сбор подписей под петицией, адресованной губернатору Александру Беглову.
Портрет на фасаде многоквартирного дома №11 по улице Маяковского был создан художниками Пашей Касом и Павлом Мокичем к 74-летию со дня смерти Даниила Хармса, которого не стало 2 февраля 1942 года. Курировал проект Rush X, занимавшийся организацией параллельной программы биеннале современного искусства «Манифеста 10». Идея художников была полностью поддержана собственниками дома. Автор петиции, житель дома Дмитрий Панайотти, напоминает, что в то время губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высказывался за сохранение портрета Хармса и предложил узаконить стрит-арт, однако «данный процесс ничем не завершился, поддержка так и не была оказана».
Из обращения жителей дома №11 по улице Маяковского к губернатору Петербурга Александру Беглову:
В результате может случиться так, что портрет Даниила Хармса исчезнет с фасада дома, чего допустить нельзя, особенно в год 80-летия его несправедливого ареста. С 1925 года и до ареста в 1941-м Даниил Хармс жил в квартире под номером 8 в доме № 11 по улице Маяковского. В 2005 году на доме установлена мемориальная доска в его честь. По мнению жителей дома и жителей Санкт-Петербурга, изображение Хармса соответствует архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Санкт-Петербурга.
Размещенный на фасаде портрет Даниила Хармса не один год радует глаз жителей Санкт-Петербурга и туристов, является своего рода достопримечательностью, отличительной чертой жилого дома. За последние годы на улице Маяковского и соседних с ней улице Некрасова и Литейном проспекте открылось множество книжных магазинов, наш район стал одним из интеллектуальных центров города, и портрет Даниила Хармса — своего рода символ этой замечательной тенденции.
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