«Дзержинский районный суд Петербурга принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по иску Администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11». Истец просит суд обязать ответчика привести общее имущество собственников помещений МКД в надлежащее состояние, а именно устранить несанкционированные надписи и рисунки (граффити с Даниилом Хармсом) с лицевого фасада дома по улице Маяковского, 11А», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга. Заседание должно состоятся 28 апреля.

Жители дома и петербуржцы, неравнодушные к судьбе стрит-арта, требуют сохранить и узаконить Хармса в Петербурге. На сайте Change.org запущен сбор подписей под петицией, адресованной губернатору Александру Беглову.

Портрет на фасаде многоквартирного дома №11 по улице Маяковского был создан художниками Пашей Касом и Павлом Мокичем к 74-летию со дня смерти Даниила Хармса, которого не стало 2 февраля 1942 года. Курировал проект Rush X, занимавшийся организацией параллельной программы биеннале современного искусства «Манифеста 10». Идея художников была полностью поддержана собственниками дома. Автор петиции, житель дома Дмитрий Панайотти, напоминает, что в то время губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высказывался за сохранение портрета Хармса и предложил узаконить стрит-арт, однако «данный процесс ничем не завершился, поддержка так и не была оказана».