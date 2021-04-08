Девять садов и парков Петербурга открылись после просушки. Рассказываем, где снова можно погулять среди деревьев.
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Никольский сад. Фото: пресс-служба администрации Петербурга
Всего в Петербурге были закрыты на просушку 87 территорий зеленых насаждений. Оценив их состояние, специалисты Комитета по благоустройству решили открыть девять садов и парков. Вот где снова можно погулять:
- Парк Екатерингоф
- Румянцевский сад
- Благовещенский сад
- Шкиперский сад
- Сад Веры Слуцкой
- Георгиевский сквер
- Парк Боевого Братства
- Брестский парк
- Палевский сад
Уже завтра, 9 апреля, к этому списку присоединится Малый Ильинский сад.
«Просушка садов, парков и скверов — необходимая мера. С приходом весны дорожкам, наполненным влагой растаявшего снега и льда, необходим «отдых», чтобы быстрее обсохнуть и прийти в нормативное состояние. Технологический регламент предусматривает просушку с 25 марта по 1 мая. Однако Комитет по благоустройству ориентируется на погоду и фактическое состояние объектов зеленых насаждений, поэтому некоторые городские сады и парки открываются раньше времени», — говорят в Смольном.
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