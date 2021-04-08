Всего в Петербурге были закрыты на просушку 87 территорий зеленых насаждений. Оценив их состояние, специалисты Комитета по благоустройству решили открыть девять садов и парков. Вот где снова можно погулять:

Парк Екатерингоф

Румянцевский сад

Благовещенский сад

Шкиперский сад

Сад Веры Слуцкой

Георгиевский сквер

Парк Боевого Братства

Брестский парк

Палевский сад

Уже завтра, 9 апреля, к этому списку присоединится Малый Ильинский сад.

«Просушка садов, парков и скверов — необходимая мера. С приходом весны дорожкам, наполненным влагой растаявшего снега и льда, необходим «отдых», чтобы быстрее обсохнуть и прийти в нормативное состояние. Технологический регламент предусматривает просушку с 25 марта по 1 мая. Однако Комитет по благоустройству ориентируется на погоду и фактическое состояние объектов зеленых насаждений, поэтому некоторые городские сады и парки открываются раньше времени», — говорят в Смольном.