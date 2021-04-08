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Айда гулять: девять садов и парков Петербурга открылись после просушки

Девять садов и парков Петербурга открылись после просушки. Рассказываем, где снова можно погулять среди деревьев. 

  • Никольский сад. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Всего в Петербурге были закрыты на просушку 87 территорий зеленых насаждений. Оценив их состояние, специалисты Комитета по благоустройству решили открыть девять садов и парков. Вот где снова можно погулять:

  • Парк Екатерингоф
  • Румянцевский сад
  • Благовещенский сад
  • Шкиперский сад
  • Сад Веры Слуцкой
  • Георгиевский сквер
  • Парк Боевого Братства
  • Брестский парк
  • Палевский сад

Уже завтра, 9 апреля, к этому списку присоединится Малый Ильинский сад.

«Просушка садов, парков и скверов — необходимая мера. С приходом весны дорожкам, наполненным влагой растаявшего снега и льда, необходим «отдых», чтобы быстрее обсохнуть и прийти в нормативное состояние. Технологический регламент предусматривает просушку с 25 марта по 1 мая. Однако Комитет по благоустройству ориентируется на погоду и фактическое состояние объектов зеленых насаждений, поэтому некоторые городские сады и парки открываются раньше времени», — говорят в Смольном.

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