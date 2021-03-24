Сегодня, 24 марта, в Петербурге закрылись на просушку сады и парки. После снегопадов переувлажненные грунтовые и набивные дорожки необходимо защитить от разрушения и подготовить к наступающему летнему сезону.
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Михайловский сад. Фото: Shutterstock.com
В Центральном районе для петербуржцев стали временно недоступны:
Таврический сад
Овсянниковский сад
Сад Сан-Галли
Казанский сквер
Екатерининский сквер
Сквер Галины Старовойтовой
В Адмиралтейском районе:
Никольский сад
Сад дворца Юсуповых на Декабристов
В Петроградском районе:
Лопухинский сад
В Колпине:
Городской сад
С сегодняшнего дня, 24 марта, на входах в закрытые сады и парки будут установлены информационные таблички. Согласно технологическому регламенту, просушка дорожек может продлиться до 1 мая — однако сотрудники садово-паркового хозяйства всегда действуют по обстановке и ведут постоянный контроль за состоянием объектов. Точная дата открытия зеленых пространств Петербурга для посещения будет определена позднее — в соответствии с погодными условиями и состоянием элементов благоустройства.
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