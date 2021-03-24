В Центральном районе для петербуржцев стали временно недоступны:

Таврический сад

Овсянниковский сад

Сад Сан-Галли

Казанский сквер

Екатерининский сквер

Сквер Галины Старовойтовой

В Адмиралтейском районе:

Никольский сад

Сад дворца Юсуповых на Декабристов

В Петроградском районе:

Лопухинский сад

В Колпине:

Городской сад

С сегодняшнего дня, 24 марта, на входах в закрытые сады и парки будут установлены информационные таблички. Согласно технологическому регламенту, просушка дорожек может продлиться до 1 мая — однако сотрудники садово-паркового хозяйства всегда действуют по обстановке и ведут постоянный контроль за состоянием объектов. Точная дата открытия зеленых пространств Петербурга для посещения будет определена позднее — в соответствии с погодными условиями и состоянием элементов благоустройства.