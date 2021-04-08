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В доходном доме Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице завершили реставрацию парадных дверей

В доходном доме Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице завершили реставрацию парадных дверей. Воссоздали внешнюю дверь входной группы на собранные Фондом сохранения исторического наследия «Внимание» 453 465 рублей. Посмотрите, как они теперь выглядят.

  • Здесь и далее фото: Фонд сохранения исторического наследия «Внимание»

Оригинальную дореволюционную дверь заменили 20 лет назад на уродливую железную, и исторические полотна были утрачены. При воссоздании использовались архивные материалы — фотографии и чертежи. Внутренние двери и тамбур сохранились до наших дней. Их реставрировали жители дома на собственные средства.

В парадной дома Эрлиха и Эттингера окна необычные — на каждой лестничной площадке расположено по два окна друг напротив друга. В них частично сохранились мелкорифленые стекла, заполнявшие когда-то полностью все окно. По воспоминаниям жителей, в исторической двери были такие же стекла, как и в окнах парадной. Поэтому было решено установить такие же стекла и в воссозданные двери.

«К сожалению, не сохранилось архивных сведений о том, как выглядела ручка до революции. Поэтому мы стали искать подходящую фурнитуру начала XX века. Наш выбор остановился на ручках в стиле модерн. Они будут перекликаться с лепным декором портала, украшающего входную группу», — говорят в фонде «Внимание». При этом жители сохранили на тамбуре советскую ручку середины XX века.

К двери подключена домофонная система и установлен скрытый доводчик. В завершении работ специалисты установили латунные накладки на порог. 

Собственный доходный дом Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице, 18 построен по проекту инженера-архитектора Эрлиха Александра Марковича в 1910 году. Одно из архитектурных отличий здания — портал, украшающий вход в парадную. Он выполнен в духе северного модерна, украшен рустовкой и природными мотивами. В настоящий момент силами местных жителей идет реставрация внутренней двери и тамбура, сохранившихся со времен постройки дома. Мастера уже приступили к работам — входную группу демонтировали и увезли в мастерскую, тамбур будут реставрировать без демонтажа.

Сбор средств на восстановление исторической двери в парадной доходного дома Эрлиха и Эттингера был открыт Фондом сохранения исторического наследия «Внимание» в конце мая 2020 года. В основу работ легли архивные данные и сохранившаяся внутренняя дверь — историческую внешнюю, выполненную из дерева, в начале 2000-х заменили на металлическую.

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