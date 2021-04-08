В доходном доме Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице завершили реставрацию парадных дверей. Воссоздали внешнюю дверь входной группы на собранные Фондом сохранения исторического наследия «Внимание» 453 465 рублей. Посмотрите, как они теперь выглядят.
Оригинальную дореволюционную дверь заменили 20 лет назад на уродливую железную, и исторические полотна были утрачены. При воссоздании использовались архивные материалы — фотографии и чертежи. Внутренние двери и тамбур сохранились до наших дней. Их реставрировали жители дома на собственные средства.
В парадной дома Эрлиха и Эттингера окна необычные — на каждой лестничной площадке расположено по два окна друг напротив друга. В них частично сохранились мелкорифленые стекла, заполнявшие когда-то полностью все окно. По воспоминаниям жителей, в исторической двери были такие же стекла, как и в окнах парадной. Поэтому было решено установить такие же стекла и в воссозданные двери.
«К сожалению, не сохранилось архивных сведений о том, как выглядела ручка до революции. Поэтому мы стали искать подходящую фурнитуру начала XX века. Наш выбор остановился на ручках в стиле модерн. Они будут перекликаться с лепным декором портала, украшающего входную группу», — говорят в фонде «Внимание». При этом жители сохранили на тамбуре советскую ручку середины XX века.
К двери подключена домофонная система и установлен скрытый доводчик. В завершении работ специалисты установили латунные накладки на порог.
Собственный доходный дом Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице, 18 построен по проекту инженера-архитектора Эрлиха Александра Марковича в 1910 году. Одно из архитектурных отличий здания — портал, украшающий вход в парадную. Он выполнен в духе северного модерна, украшен рустовкой и природными мотивами. В настоящий момент силами местных жителей идет реставрация внутренней двери и тамбура, сохранившихся со времен постройки дома. Мастера уже приступили к работам — входную группу демонтировали и увезли в мастерскую, тамбур будут реставрировать без демонтажа.
Сбор средств на восстановление исторической двери в парадной доходного дома Эрлиха и Эттингера был открыт Фондом сохранения исторического наследия «Внимание» в конце мая 2020 года. В основу работ легли архивные данные и сохранившаяся внутренняя дверь — историческую внешнюю, выполненную из дерева, в начале 2000-х заменили на металлическую.
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