В доходном доме Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице завершили реставрацию парадных дверей

В парадной дома Эрлиха и Эттингера окна необычные — на каждой лестничной площадке расположено по два окна друг напротив друга. В них частично сохранились мелкорифленые стекла, заполнявшие когда-то полностью все окно. По воспоминаниям жителей, в исторической двери были такие же стекла, как и в окнах парадной. Поэтому было решено установить такие же стекла и в воссозданные двери.

«К сожалению, не сохранилось архивных сведений о том, как выглядела ручка до революции. Поэтому мы стали искать подходящую фурнитуру начала XX века. Наш выбор остановился на ручках в стиле модерн. Они будут перекликаться с лепным декором портала, украшающего входную группу», — говорят в фонде «Внимание». При этом жители сохранили на тамбуре советскую ручку середины XX века.

К двери подключена домофонная система и установлен скрытый доводчик. В завершении работ специалисты установили латунные накладки на порог.