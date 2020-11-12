В доходном доме Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице восстановили утраченную историческую дверь

Сбор средств на восстановление исторической двери в парадной доходного дома Эрлиха и Эттингера был открыт Фондом сохранения исторического наследия «Внимание» в конце мая. В основу работ легли архивные данные и сохранившаяся внутренняя дверь — историческую внешнюю, выполненную из дерева, в начале 2000-х заменили на металлическую.

«Мы создадим проект с остеклением: такое решение исторически достоверное и помогает сделать парадную безопасней и светлее. Исторически почти вся дверь была остеклена, глухой была лишь нижняя филенка — именно так мы и будем воссоздавать входную группу. Как и большинство дореволюционных дверей, она будет отделана дубом. Предположительно исторически двери были покрыты олифой с «коньячным» оттенком. После реставрационных работ к двери будет подключена система домофон», — рассказывали о проекте в фонде.

Работы завершились накануне установкой рельефных стекол. «Мы восстановили еще одну историческую дверь в Петербурге. В дом Эрлиха и Эттингера вернулась дубовая входная группа, утраченная в 2000-е годы и теперь воссозданная по архивным данным. Вчера мы установили рельефные стекла — по воспоминаниям жителей они были такие же, как в окнах парадной. Сейчас мастера устанавливают скрытый доводчик и замок для домофона, а скоро из мастерской вернется внутренняя дверь», — поделились инициаторы реставрации.

Собственный доходный дом Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице, 18 построен по проекту инженера-архитектора Эрлиха Александра Марковича в 1910 году. Одно из архитектурных отличий здания — портал, украшающий вход в парадную. Он выполнен в духе северного модерна, украшен рустовкой и природными мотивами. В настоящий момент силами местных жителей идет реставрация внутренней двери и тамбура, сохранившихся со времен постройки дома. Мастера уже приступили к работам — входную группу демонтировали и увезли в мастерскую, тамбур будут реставрировать без демонтажа.