Открытие водных путей Петербурга для маломерных судов назначено на 15 апреля, спустя пять дней после старта сезона навигации. Уже сейчас открыто открыто бронирование подходов к городским причалам на навигацию 2021 года. Начиная с даты открытия навигационного периода будет возможен подход к стационарным причалам и стоянка на них. Это причалы на набережной Макарова, проспекте Обуховской обороны, Южной дороге. Одновременно откроется доступ к спускам на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных.

На 1 мая намечено открытие еще трех центральных причалов — «Адмиралтейство», «Медный всадник» и «Петропавловская крепость». Все остальные причалы откроются начиная с 8 мая.

Как отмечают в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга, одно из условий доступа перевозчиков к рекам и каналам — выполнение требований стандарта безопасной деятельности, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в период пандемии коронавируса. «Организации и индивидуальные предприниматели обязаны утвердить стандарт безопасной деятельности до начала перевозки пассажиров водным путем и отправить уведомление об осуществлении (возобновлении) деятельности через личный кабинет на сайте Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства"», — говорится в сообщении.