18+
  • Город
  • Город

В Петербурге 10 апреля начнется сезон навигации

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге официально стартует сезон навигации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» привели в порядок механизмы, заменили выработавшие свой ресурс детали, отладили все внутренние системы – гидравлические, механические, электротехнические. В общей сложности с 16 марта было проведено порядка 50 технологических разводок.

Добавим, что в городе есть 18 разводных мостов, 12 из которых разводятся в период навигации: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского и Володарский —  через реку Неву; Благовещенский и Дворцовый мосты —  через Большую Неву; Биржевой и Тучков мосты —  через Малую Неву; Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты — через Большую Невку.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты