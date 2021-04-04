В Петербурге 10 апреля начнется сезон навигации

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге официально стартует сезон навигации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» привели в порядок механизмы, заменили выработавшие свой ресурс детали, отладили все внутренние системы – гидравлические, механические, электротехнические. В общей сложности с 16 марта было проведено порядка 50 технологических разводок.
Добавим, что в городе есть 18 разводных мостов, 12 из которых разводятся в период навигации: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского и Володарский — через реку Неву; Благовещенский и Дворцовый мосты — через Большую Неву; Биржевой и Тучков мосты — через Малую Неву; Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты — через Большую Невку.
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