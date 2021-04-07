Из Петербурга в Гатчину планируют запустить скоростной электропоезд

«Собственная столица для региона — это далеко не только вопрос переезда чиновников, а в первую очередь, повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта. Сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда», — сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Дополнительно, по словам Дрозденко, власти Ленобласти проработают возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также — возможность прямого железнодорожного сообщения городов области с новой столицей.

Напомним, в марте Законодательное собрание Ленинградской области официально признало Гатчину столицей региона. В течение года в город поэтапно начнут переезжать в нынешнем составе органы исполнительной власти. Гатчина является административным центром Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Это самый крупный населенный пункт региона — он находится в юго-западной части области, в 42 километрах от центра. Первое упоминание города датировано 1 500 годом.