Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

За признание Гатчины столицей Ленобласти выступили «за» 34 спикера ЗакСобрания региона — никто не воздержался и не высказался «против». Органы исполнительной власти начнут поэтапный переезд в Гатчину уже в этом году.

По словам главы Комитета правового обеспечения Ленобласти Ларисы Красненко, это не создаст серьезных неудобств для чиновников, поскольку Гатчина имеет высокую транспортную доступность и удобное географическое положение.

Город Гатчина является административным центром Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Это самый крупный населенный пункт региона — он находится в юго-западной части области, в 42 километрах от центра. Первое упоминание города датировано 1 500 годом.