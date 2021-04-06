Уровень воды в Неве поднялся до рекордных значений впервые за 14 лет

Как следует из данных Центра регистра и кадастра, о которых пишет «Деловой Петербург», за сутки вода поднялась на 21 сантиметр, а в минувший понедельник, 5 апреля, был зафиксирован максимум — 49 сантиметров. К 19:30 сегодняшнего дня, 6 апреля, гидропост у Горного института остановился на отметке в 48 сантиметров.

Средний уровень воды в Неве для 5 апреля составляет 17 сантиметров над нулем поста, а для 6 апреля — 15.

Напомним, при наводнениях 1824 и 1924 года вода поднималась на 414-421и 369-380 сантиметров соответственно. О последнем можно узнать из «летописи петербургских наводнений», работу над которой завершил Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Специалисты вернули на свои исторические места доски с отметками наводнений — под арку Невских ворот Петропавловской крепости.