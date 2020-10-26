Государственный музей истории Санкт-Петербурга завершил работу над воссозданием «летописи петербургских наводнений» под аркой Невских ворот Петропавловской крепости. На свои исторические места вернулись доски с отметками наводнений 1924 и 1975 годов.
Под аркой Невских ворот Петропавловской крепости установили воссозданные таблички с отметками наводнений
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Все фотографии предоставлены пресс-службой Государственного музея истории Санкт-Петербурга
«Летопись петербургских наводнений» под аркой Невских ворот начала формироваться в XVIII веке. Тогда на плите, выполненной из известняка, сообщалось об уровне воды во время наводнения 1788 года, а на доске из белого мрамора — 1752 и 1777 годов. Самое катастрофическое петербургское наводнение 7 ноября 1824 года было отмечено медной вызолоченной доской в 1825 году. В 1924 году комендатурой крепости была установлена железная крашеная доска о наводнении 1924 года.
Позже часть досок об уровне воды во время разных наводнений была утрачена, а к середине 1960-х годов их осталось только две, мраморная и известняковая, в очень плохой сохранности. Новые мемориальные доски были изготовлены в 1978-1979 годах во время реставрационных работ в Петропавловской крепости, проводившихся под руководством архитектора-реставратора Ирины Николаевны Бенуа. Все они были посвящены наводнениям 1752, 1777, 1788, 1824 и 1975 годов.
В 2006-2007 годах под аркой Невских ворот проводились очередные реставрационные работы, однако до конца их не довели. Демонтированные доски о наводнениях 1924 и 1975 годов так и не установили на место. Не были нанесены цветные отметки уровня воды на некоторых досках. Футшток в виде металлического уголка, прикрепленного к стене кронштейнами с нанесенными на нем делениями, был покрашен черной краской, но стоял без разметки.
Полностью завершить работы по воссозданию табличек и футштока удалось только в октябре 2020 года. На футшток нанесли разметку, установили на свои места доски с отметками наводнений 1924 и 1975 годов, вернули историческую окраску линий, показывающих уровень подъема воды. В 1777 году — это красная линия, в 1752 году — зеленая, а в 1788 году — синяя.
«Так как в текстах, нанесенных на памятные доски, имеется информация о цвете этих линий, отсутствие цветовой окраски вводило в недоумение внимательных посетителей. Таким образом, музей смог завершить затянувшийся процесс реставрационных работ и привести «летопись петербургских наводнений» под аркой Невских ворот в надлежащее состояние», — резюмируют в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.
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