Под аркой Невских ворот Петропавловской крепости установили воссозданные таблички с отметками наводнений

«Летопись петербургских наводнений» под аркой Невских ворот начала формироваться в XVIII веке. Тогда на плите, выполненной из известняка, сообщалось об уровне воды во время наводнения 1788 года, а на доске из белого мрамора — 1752 и 1777 годов. Самое катастрофическое петербургское наводнение 7 ноября 1824 года было отмечено медной вызолоченной доской в 1825 году. В 1924 году комендатурой крепости была установлена железная крашеная доска о наводнении 1924 года.

Позже часть досок об уровне воды во время разных наводнений была утрачена, а к середине 1960-х годов их осталось только две, мраморная и известняковая, в очень плохой сохранности. Новые мемориальные доски были изготовлены в 1978-1979 годах во время реставрационных работ в Петропавловской крепости, проводившихся под руководством архитектора-реставратора Ирины Николаевны Бенуа. Все они были посвящены наводнениям 1752, 1777, 1788, 1824 и 1975 годов.