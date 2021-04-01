Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены. Она без вести пропала 11 лет назад

По делу об убийстве врача-гинеколога Ирины Земченковой, которое больше десяти лет расследует Следственный комитет Петербурга, в конце марта был задержан ее муж — глава городского нефрологического центра Александр Земченков. Как пишет «Фонтанка», версия с причастностью супруга проверялась и 11 лет назад, но никаких доказательств вины супруга тогда не нашлось.

Женщина пропала 23 февраля 2010 года — известно, что в тот период у Земченкова был роман с женщиной, тоже врачом. По версии следствия, мужчина убил жену дома, после чего вывез тело на машине в лес — в Ленинградскую область. Как считают в СК, поместить его целиком в автомобиль помог маленький рост жертвы. Задержанный вину не признавал, следствие планировало ходатайствовать об его аресте.

1 апреля, во время очередного допроса, Александр Земченков дал признательные показания. По его словам, он убил жену, чтобы жить с другой женщиной. Уйти мирно врач побоялся из-за возможного скандала. Любовница, из-за которой якобы и произошло убийство, специалист по диализу, оба работали на кафедре внутренних болезней и нефрологии университета имени Мечникова. Они женаты, у них двое детей.

Убитая Ирина Земченкова работала гинекологом в роддоме имени Снегирева — последний раз близкие и коллеги женщины видели ее 22 февраля 2010 года. Сам Земченков активно помогал отцу пропавшей и троим своим детям искать женщину. От его имени была размещена заявка на программу «Жди меня». Все 11 лет отец Земченковой не оставлял поиски. 92-летний Геннадий Кононов в конце прошлого года попал на прием к главе СК Александру Бастрыкину, который поручил заняться делом заново.