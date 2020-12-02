Стало известно, когда для пассажиров запустят электрички из Кудрова до «Ладожской»

Проект по пуску электрички Кудрово—«Ладожская»—«Волковская» и обратно разрабатывает Комитет по транспорту Ленинградской области совместно с Октябрьской железной дорогой. Уже выбраны места для строительства трех платформ новой железнодорожной станции — они расположатся в удалении от оси дорог не более 50 метров.

Для перевозки пассажиров уже закуплены два дизель-поезда Торжокского вагоностроительного завода, стоимость составит 300 миллионов рублей. Поезда поступят в Петербург к 20 декабря. Дизель-поезда станут курсировать по действующим путям, которые сейчас используются для передвижения грузовых составов.

На первом этапе запуска из Кудрова в Петербург будут ходить около девяти пар поездов в сутки. Движение будет начинаться примерно в 06:30, оканчиваться — в 22:00 Время в пути составит около 20 минут, а стоимость проезда будет сравнима с билетом на автобус. В случае, если маршрут станет востребованным, количество поездов по нему увеличат.

Напомним, о том, что Кудрово и Петербург свяжет маршрут электропоезда, стало известно в 2019 году. В августе по дороге, которая ранее предназначалась лишь для грузовых составов, был запущен пробный пассажирский поезд. Несмотря на открытие нового транспортного пути, жители Кудрова относились к железной дороге скептически — по и мнению, строительство полноценной транспортной развязки с выездом на Мурманское шоссе и продление проспекта Строителей обеспечили бы более комфортный выезд из города-спутника.