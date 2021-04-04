В понедельник ожидаются дожди и сильный ветер

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление «персикового» лета в центральной части России. «Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», — отметил специалист. По его словам, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, при этом в июле может возникнуть дефицит влаги.