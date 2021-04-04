В понедельник ожидаются дожди и сильный ветер

Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной погоды, дождей и сильного ветра. Это следует из сообщения пресс-службы главного управления МЧС РФ по Петербургу со ссылкой на синоптиков.
Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 5 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. В конце дня пройдет небольшой дождь. Порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем потеплеет до +9. Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление «персикового» лета в центральной части России. «Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», — отметил специалист. По его словам, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, при этом в июле может возникнуть дефицит влаги.
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