Синоптик спрогнозировал «персиковое» лето в центральной части России

Жителям центральной части России пообещали наступление «персикового» лета. Об этом Ura.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», — отметил специалист. По его словам, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, при этом в июле может возникнуть дефицит влаги. Он «может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», добавил Тишковец.
Также эксперт сообщил, что летом погода идеально подойдет для отдыха в центральной части России. Более того, такая погода благоприятна для урожая.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз, какими будут весна, лето и даже бабье лето. Средние температуры в России с апреля по сентябрь будут около и выше нормы, холодных весны и лета не ожидается, рассказал он.
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