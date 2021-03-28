Синоптик спрогнозировал «персиковое» лето в центральной части России

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», — отметил специалист. По его словам, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, при этом в июле может возникнуть дефицит влаги. Он «может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», добавил Тишковец.

Также эксперт сообщил, что летом погода идеально подойдет для отдыха в центральной части России. Более того, такая погода благоприятна для урожая.