Фонтаны начнут работать в Петергофе 24 апреля, традиционный праздник фонтанов пройдет через через месяц — 22 мая. «Мы, приглашая людей, понимаем, что они будут распределены по всему парку. Но учитывая, что мы на свежем воздухе, все равно праздник на Большом каскаде будет, будет представление, посвященное юбилею фонтанов, которое мы традиционно делаем ежегодно с Институтом культуры, уже есть сценарий, идут репетиции, — заявила генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

Праздник фонтанов будет посвящен 300-летию водоподводящей системы Петергофа — в рамках праздника планируется проведение конференции, создание специального буклета и баннерной выставки. «Человек, отдыхая, просвещается: он приходит, берет билет в парк, там стоят баннерные щиты, и на них все это можно прочесть и посмотреть. Мы стараемся найти такие места, чтобы не испортить архитектурные панорамы», — добавила Кальницкая.

Напомним, из-за пандемии сезон фонтанов в Петербурге в 2020 году начался на два месяца позже, а торжественные церемонии были отменены. Исключением стало празднование 315-летия основания Петергофа — 12 сентября музей-заповедник отметил его фейерверком и пуском фонтанов, который впервые состоялся при зрителях. Позже в городе продлили сезон фонтанов из-за теплой погоды.