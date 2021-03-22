Иван Ургант рассказал, что заразился коронавирусом. И заодно проверил «скорость Твиттера»

Актер и телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом. Рассказав об этом, он заодно проверил «скорость Твиттера» — из-за того, что Роскомнадзор замедлил работу социальной сети, некоторые публикации не загружаются или делают это очень медленно.
«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — твитнул Ургант сегодня утром. Несмотря на болезнь, актеру и телеведущему дадут возможность выходить в эфир — он чувствует себя неплохо, поэтому будет вести «Вечерний Ургант» из дома.
«Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа Вечерний Ургант будет выходить в обычном режиме», — приводит РБК слова пресс-службы «Первого канала».
Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи.— Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021
Напомним, 10 марта Роскомнадзор применил к Twitter первичное замедление скорости работы. В дальнейшем замедление будет реализовано на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. 16 марта Роскомнадзор дал Twitter месяц на удаление запрещенной информации. Иначе соцсеть заблокируют.
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