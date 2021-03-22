Иван Ургант рассказал, что заразился коронавирусом. И заодно проверил «скорость Твиттера»

«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — твитнул Ургант сегодня утром. Несмотря на болезнь, актеру и телеведущему дадут возможность выходить в эфир — он чувствует себя неплохо, поэтому будет вести «Вечерний Ургант» из дома.

«Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа Вечерний Ургант будет выходить в обычном режиме», — приводит РБК слова пресс-службы «Первого канала».