В Петербурге дефицит вакцины от коронавируса. Власти ждут поступления новой партии, чтобы его восполнить

«Петербург ждет поступления новой партии вакцины, благодаря которой будет восполнен недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации. Всего в городе доступны более 40 тыс. доз первого компонента «Спутник V»: при существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6-7 дней», — сообщили в Комитете по здравоохранению.

Несмотря на дефицит вакцины, в Петербурге развернута самая широкая сеть пунктов вакцинации в России — на сегодняшний день сделать прививку можно в более чем 100 пунктах, в том числе в торговых центрах города. Запись ведется по телефону 122, где оператор подбирает звонящему удобный пункт вне зависимости от места проживания. Также номерки на вакцинацию «в большом количестве» есть на портале Здоровье петербуржца.

Напомним, на прошлой неделе в Комитете по здравоохранению также сообщали, что первый компонент вакцины закончился в 16 стационарных пунктах вакцинации, всего их 129. Петербуржцам предлагали перезаписаться в любой другой пункт. При этом проблем с наличием второго компонента нет. Всего в Петербурге вакцинировано 306 878 человек, из них 200 575 полностью закончили цикл вакцинации.