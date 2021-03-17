В настоящий момент участники фонда договорились в Комитетом по благоустройству Петербурга об озеленении двух адресов — набережная канала Грибоедова, 76 и Садовая улица, 54. На первом высадят тополя и кусты кизильника, на втором — клены.

«Когда-то Вознесенский мост утопал в зелени, а сейчас напротив дома №76 пустырь. Садовая, 54 — это участок у «Дома легкой промышленности» Где-то в конце 50-х у дома были посажены липы, которые украшали Садовую до 2000-х, а сейчас здесь пустые лунки», — отмечают активисты.

«Встреча с комитетом по благоустройству получилась плодотворной и вселила в нас надежду на возвращение зеленого облика Адмиралтейского района! До конца месяца мы ждем заветное письменное подтверждение от комитета. Держим кулачки и надеемся, что уже скоро мы объявим что и когда мы с вами посадим! Мы верим, что у нас все получится и уже начали готовиться! Теперь мы связываемся с питомниками, составляем бюджет для покупки деревьев», — говорят в фонде.

Помочь фонду «Зеленый Петербург» можно пожертвованием, все средства пойдут на закупку здоровых и взрослых деревьев в питомниках.

Напомним, ранее у движения «Зеленый Петербург», основанного участниками проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды «Зенит» Сергеем Семаком и создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой, появился сайт. Там можно узнать о ближайших планах фонда, а также том, какие проекты уже были воплощены. Так, в июне 2019 года Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке, в июле озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка, а в 2020 году сквер напротив музея Арктики и Антарктики.