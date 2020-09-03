5 сентября фонд «Зеленый Петербург» проведет «зеленый субботник» на улице Марата. В сквере напротив музея Арктики и Антарктики высадят новые растения. К участию приглашаются все желающие — а первые 30 добровольцев-озеленителей получат футболки на память.
Фонд «Зеленый Петербург» благоустроит сквер напротив музея Арктики и Антарктики. Там появятся новые растения
Старт субботника назначен на 15:00 5 сентября — всех желающих ждут на улице Марата, 25 «в удобной одежде, которую не жалко испачкать, и с хорошим настроением». Просят также надевать перчатки и маски, не забывая «о том, какое сейчас время». Растения для высадки предоставил питомник «Алексеевская Дубрава» — их разместят в специально подготовленном для этого грунте от Северо-западной торфяной компании.
Проект по озеленению сквера напротив музея Арктики и Антарктики согласован на всех этапах с администрацией Владимирского муниципального округа. Первые 30 добровольцев-озеленителей получат футболки на память, а в процессе субботника можно будет согреться горячими напитками и перекусить выпечкой — ее бесплатно предоставит команда «буше».
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В смете проекта озеленения сквера на улице Марата заложено 140 000 рублей на растения. Почему именно такая сумма и на что пойдут собранные средства? Объясняем. Во-первых, мы хотим отойти от традиционного пути озеленения и не останавливаемся на одних петуниях и бархатцах, которые можно встретить почти в каждом российском дворе. Обращаясь к примерам качественного озеленения в современных общественных пространствах (Новая Голландия, набережная реки Карповки, парк Зарядье), мы рассматриваем эстетичные и качественные растения из питомников: спирея, астильба, волжанка двудомная, вейник остроцветковый и другие. Во-вторых, вопреки расхожему мнению, растения — это недешево. Если сейчас мы закупим традиционные однолетники, то на следующий год нам снова придется собирать средства на озеленение. Мы хотим избежать этого и включили в проект многолетние растения. Это позволит нам минимизировать затраты на дистанции, сэкономить усилия на ежегодную пересадку, кроме того, такие растения смогут радовать посетителей сквера весь год вне зависимости от сезона!
Напомним, ранее у движения «Зеленый Петербург», основанного участниками проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды «Зенит» Сергеем Семаком и создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой, появился сайт. Там можно узнать о ближайших планах фонда, а также том, какие проекты уже были воплощены. Так, в июне 2019 года Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке, а в июле озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.
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