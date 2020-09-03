Фонд «Зеленый Петербург» благоустроит сквер напротив музея Арктики и Антарктики. Там появятся новые растения

Старт субботника назначен на 15:00 5 сентября — всех желающих ждут на улице Марата, 25 «в удобной одежде, которую не жалко испачкать, и с хорошим настроением». Просят также надевать перчатки и маски, не забывая «о том, какое сейчас время». Растения для высадки предоставил питомник «Алексеевская Дубрава» — их разместят в специально подготовленном для этого грунте от Северо-западной торфяной компании.

Проект по озеленению сквера напротив музея Арктики и Антарктики согласован на всех этапах с администрацией Владимирского муниципального округа. Первые 30 добровольцев-озеленителей получат футболки на память, а в процессе субботника можно будет согреться горячими напитками и перекусить выпечкой — ее бесплатно предоставит команда «буше».