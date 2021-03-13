В Петербурге полицейских собак обучат находить расчлененные тела

В Петербурге служебных собак обучат искать расчлененные тела с помощью имитаторов запахов. Об этом пишет Life, ссылаясь на «Лабораторию средств индикации».
Так, каждый комплект идентичен запаху различных стадий разложения человеческих останков: «разлагающийся», «мумифицированный», «обожженный», «свежая кровь». В первом содержится химическое соединение кадаверин, во второй и третий добавлена смесь из измельченных человеческих волос и ногтей с нанесенным стеаратом натрия. Уточняется, что ногти и волосы для препаратов закупают у парикмахерских.
Натренированных собак планируют использовать в случае стихийных бедствий, терактов, пандемий для поиска без вести пропавших или убитых людей. «Использование таких составов при обучении ищеек относительно новая технология. Мне приходилось с такими имитаторами работать. Когда служебная собака подготовлена, на месте она не различает, имитатор это или нет», — отметил руководитель клуба в Российской кинологической федерации Вячеслав Максименко.
Напомним, ранее журналист Александр Невзоров назвал Петербург «Расчленинградом» и объявил конкурс на создание логотипа. Так он назвал Петербург в связи с громкими преступлениями: делом историка Соколова и расчленением мертвого рэпера Энди Картрайта.
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