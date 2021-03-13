В Петербурге полицейских собак обучат находить расчлененные тела

Так, каждый комплект идентичен запаху различных стадий разложения человеческих останков: «разлагающийся», «мумифицированный», «обожженный», «свежая кровь». В первом содержится химическое соединение кадаверин, во второй и третий добавлена смесь из измельченных человеческих волос и ногтей с нанесенным стеаратом натрия. Уточняется, что ногти и волосы для препаратов закупают у парикмахерских.