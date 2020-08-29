Невзоров назвал Петербург «Расчленинградом» и объявил конкурс на логотип города

Как пояснил Невзоров, таким конкурсом он хотел «не дарить и не продавать, а оставить себе свой веселый мем "Город-герой Расчленинград"». Журналист считает, что поводом для шуток может быть всё что угодно. «Как выяснилось, вдохновлять дизайнеров опасно. Хулиганская тема "Расчленинграда" для значков и футболок их так воодушевила, что теперь мы имеем множество офигительных эскизов. Я считаю, по меньшей мере, превосходными 90%. Т.е. ни на какой разумный выбор я не способен. Я растерян. Естественно, тяжесть выбора я собираюсь переложить на вас», — написал он.