Журналист Александр Невзоров запустил конкурс на логотип «Расчленинграда» 23 августа. Так он назвал Петербург в связи с громкими преступлениями, которые ранее произошли в Петербурге: делом историка Соколова и расчленением мертвого рэпера Энди Картрайта. Вчера, 28 августа, журналист поделился в Instagram работами, которые прошли конкурсный отбор: «Петербург расчленяет», котик с ножом, голова Ленина и другие.
Невзоров назвал Петербург «Расчленинградом» и объявил конкурс на логотип города
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Как выяснилось, вдохновлять дизайнеров опасно. Хулиганская тема " «расчленинграда" для значков и футболок их так воодушевила, что теперь мы имеем множество офигительных эскизов. Я считаю, по меньшей мере, превосходными, 90%. Т.е. ни на какой разумный выбор я не способен. Я растерян. Естественно, тяжесть выбора я собираюсь переложить на вас. ————————————————————————- ❗️PS: К сожалению, карусель поста вмещает только 10 изображений. Все, что не вошло сюда - ищите в сториз! . . . 🔴 Желающим поучаствовать в конкурсе: ❗️УСЛОВИЯ КОНКУРСА были оглашены в прследнем выпуске программы «НАПОВАЛ»!❗️Ссылка на « Наповал» в профиле! . . . . . . . . . . . . . . 🪓🪓🪓Картинки размещайте в своих аккаунтах с пометкой #РАСЧЛЕНИНГРАД @nevzorovofficial @nevzorov.tv @lydianevzorova ❗️Ссылки на наш телеграм канал с условиями в сториз. @lydianevzorova
Как пояснил Невзоров, таким конкурсом он хотел «не дарить и не продавать, а оставить себе свой веселый мем "Город-герой Расчленинград"». Журналист считает, что поводом для шуток может быть всё что угодно. «Как выяснилось, вдохновлять дизайнеров опасно. Хулиганская тема "Расчленинграда" для значков и футболок их так воодушевила, что теперь мы имеем множество офигительных эскизов. Я считаю, по меньшей мере, превосходными 90%. Т.е. ни на какой разумный выбор я не способен. Я растерян. Естественно, тяжесть выбора я собираюсь переложить на вас», — написал он.
Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки вытащили мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Как выяснилось, задержанный — доцент СПбГУ, историк Олег Соколов. Из Мойки его спас мимо проезжающий таксист, позже Соколова увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением. В квартире историка на набережной Мойки нашли труп женщины. Жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка и гражданская жена доцента.
Ранее в квартире на Невском проспекте нашли мертвым рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительным данным, причина смерти — передозировка наркотиками, задержана жена музыканта. В ее холодильнике нашли пять пакетов с частями тела.
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