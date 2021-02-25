В Петербурге украли бронзовый бюст рэпера Моргенштерна за полмиллиона рублей

«Памятник Моргенштерну только что украли из магазина «Мам, купи!». Человек вошел в магазин и тупо вынес его», — пишет в своем Twitter создатель бюста, блогер Илья Плавник. «У меня нет слов. Украли. Бюст. Моргенштерна. Теперь нам обрывают офисный телефон. А там бедная менеджерка с круглыми глазами, которая компетентна только по заказам отвечать», — говорит создательница магазина Дарья Зарыковская.

Как видно по камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, кража была совершена около 12:00 четверга, 25 февраля. Посетитель в маске подошел к менеджеру магазина и попросил померить футболку. Девушка ушла за ней на склад, а вернувшись — не обнаружила ни покупателя, ни бюста Моргенштерна. «Ребят, я, если честно, плакать хочу», — добавляет автор бюста Плавник.

Напомним, памятник рэперу Моргенштерну, выполненный из бронзы, установили в прошлое воскресенье, 21 февраля. Скульптура обошлась в полмиллиона рублей. Также автор бюста, блогер Илья Плавникзаявил о намерении открыть музей в честь Моргенштерна. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на эту новость. Некоторые отметили, что скульптура скорее напоминает Тараса Бульбу, а не рэп-исполнителя.