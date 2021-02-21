В Петербурге появился бронзовый бэст рэпера Моргенштерна за полмиллиона рублей

Посмотреть на бронзовый бюст можно на улице Кирочной, 7а. Также блогер заявил о намерении открыть музей в честь Моргенштерна. «Стоит до полумиллиона, сделан полностью на мои личные средства. Памятник из бронзы. Памятник стоит сейчас в Санкт-Петербурге на Кирочной, 7а и открыт для посещения. Музей будет в Санкт-Петербурге на Крестовском острове», — поделился он в эфире радио «Говорит Москва». Пользователи сети неоднозначно отреагировали на эту новость. Некоторые отметили, что скульптура скорее напоминает Тараса Бульбу, а не рэп-исполнителя.