«Петербург и горы снега»: посмотрите как выглядит город после снежных выходных

В настоящий момент последний отчет об уборке внутриквартальных территорий и крыш от снега и наледи датирован 23 февраля. По данным Жилищного комитета Петербурга, в период с 22 по 23 февраля в городе выпало 25 сантиметров снега. С утра вторника к работам по уборке внутриквартальных территорий приступило 7 500 дворников, 622 единиц специализированной и уборочной техники.

С начала зимнего периода с внутриквартальных территорий вывезено 23,3 тысячи кубических метров снежных масс. Только за последние 2 дня вывезено – порядка 2,2 тысяч кубометров. Очистку кровель осуществляют 1 100 человек.

«Применение малой механизации на внутриквартальных территориях значительно сокращает время на снегоочистку. Сегодня дворники используют 750 средств малой механизации. В эти выходные и праздничные дни перед администрациями районов поставлена задача по максимальному привлечению дополнительных трудовых и технических ресурсов для обеспечения уборки снега», — заявляют в пресс-службе комитета