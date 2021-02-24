«Петербург и горы снега»: посмотрите как выглядит город после снежных выходных

Все длинные выходные в Петербурге шел снег. Метели намели более 25 сантиметров снега — несмотря на то, что каждую ночь разбирались с последствиями снегопадов более тысячи уборочных машин, петербуржцы указывали на заваленные снегом дороги и невозможность выехать на машинах из дворов. Собрали фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите на «Петербург и горы снега».
В настоящий момент последний отчет об уборке внутриквартальных территорий и крыш от снега и наледи датирован 23 февраля. По данным Жилищного комитета Петербурга, в период с 22 по 23 февраля в городе выпало 25 сантиметров снега. С утра вторника к работам по уборке внутриквартальных территорий приступило 7 500 дворников, 622 единиц специализированной и уборочной техники.
С начала зимнего периода с внутриквартальных территорий вывезено 23,3 тысячи кубических метров снежных масс. Только за последние 2 дня вывезено – порядка 2,2 тысяч кубометров. Очистку кровель осуществляют 1 100 человек.
«Применение малой механизации на внутриквартальных территориях значительно сокращает время на снегоочистку. Сегодня дворники используют 750 средств малой механизации. В эти выходные и праздничные дни перед администрациями районов поставлена задача по максимальному привлечению дополнительных трудовых и технических ресурсов для обеспечения уборки снега», — заявляют в пресс-службе комитета
Уже сегодня в Петербург придет первая февральская оттепель. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе пройдет мокрый снег, в конце дня с дождем. Температура воздуха в течение суток от -2 до -4 градусов с повышением в конце дня до нуля. В четверг, 25 февраля, облачно, ночью пройдет дождь, днем — небольшой. В ночное время от +1 до -1 градуса, днем от +2 до +4.
В пятницу, 26 февраля, ночью местами умеренный дождь, днем мокрый снег. Температура воздуха в течение суток от 1 до 3 градусов со знаком «плюс».
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